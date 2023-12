Marta Paszkin i Paweł Bodzianny niebawem powitają na świecie córeczkę. W poniedziałek Marta poinformowała, że wybrała się na kolejne badania, jednak chyba nie takiej wiadomości od lekarza oczekiwała.

Marta Paszkin przekazała wieść ws. córeczki

Fani programu "Rolnik szuka żony" doskonale znają Martę Paszkin i Pawła Bodziannego, którzy stali się najbardziej rozpoznawalną parą ze wszystkich edycji. Nie tylko odnaleźli miłość na planie, ale szybko też założyli rodzinę!

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny

Ostatnio Marta i Paweł świętowali drugi ślub, a krótko potem poinformowali, że spodziewają się drugiego dziecka... dla Marty będzie to natomiast trzecia pociecha. Od początku była uczestniczka "Rolnika" chętnie relacjonuje przebieg ciąży i dzieli się z fanami najważniejszymi informacjami. Tym razem przekazała, że wybrała się na kolejne badania, w tym m.in. badania prenatalne.

Marta pokazała jedynie zdjęcie drzwi od kabinetu, ale przekazała, jaką wiadomość usłyszała od lekarza. Okazało się, że jej córeczka wciąż jest odwrócona głową do góry.

Od rana w biegu, odzwyczaiłam się już od tego wielkomiejskiego pędu. Ale udało się załatwić m.in. badania krwi, badania prenatalne, bilans Stefanii. Mała, jak leżała dupką do dołu, tak... dalej leży w tej pozycji - przekazała Marta.

Marta Paszkin zrobiła badania

Emotikona, którą Marta dołączyła do wpisu, sugeruje, że jest całkiem przejęta informacją lekarza. Trudno się temu dziwić, ponieważ jeżeli dziewczynka nie obróci się główką do dołu, poród może być utrudniony, a wtedy specjalista zdecyduje o cesarskim cięciu. Trzymamy kciuki, by wszystko potoczyło się po myśli Marty.

Marta Paszkin zrobiła badania

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny