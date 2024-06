Marta Podobioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła internautów i zabrała głos w sprawie swojego małżeństwa i rozwodu z Maciejem. Okazuje się, że dopiero teraz odbędzie się sprawa rozwodowa pary, która poznała się w kontrowersyjnym eksperymencie TVN. Marta nie ukrywa, że obawia się tego, co wydarzy się na sali sądowej.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szykuje się do rozwodu z Maciejem

Marta i Maciej byli jedną z par, które powstały w ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niestety ich relacja od samego początku nie była łatwa, a w wielkim finale doszło między nimi do ogromnej awantury. Maciej w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie oszczędzał Marty, która nie mogła powstrzymać łez. Ostatecznie para podjęła decyzję o rozstaniu, co nie zdziwiło chyba nikogo. Od ślubu Marty i Macieja minęły już trzy lata, a oni wciąż czekają na oficjalne zakończenie swojego małżeństwa. Teraz wszystko wskazuje na to, że rozprawa rozwodowa zbliża się wielkimi krokami, a Marta nie ukrywa, że zaczyna się tym stresować.

Jakieś porady przed rozprawa rozwodowa? Trochę się cykam xD. Są tu jacyś rozwodnicy? Chętnie poczytam jako mężatka (hehe) z 3 letnim stażem! napisała w najnowszym poście na Instagramie.

Internauci nie ukrywali zaskoczenia, że Marta i Maciej wciąż są małżeństwem. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zareagowała na wiadomości fanów i zaczęła nawet żartować ze swojego związku z mężem.

3 lata? dopytywała zdziwiona internautka.

tak to był mój najdłuższy związek żartowała Marta.

Ja się boje polskiego sądownictwa tylko bo znając moje szczęście to mnie przy okazji za coś skażą Marta dodała w kolejnym komentarzu.

