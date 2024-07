Za nami finał show "Twoja twarz brzmi znajomo"! Zwyciężczynią 6. edycji programu została Maria Tyszkiewicz! W programie genialnie wcielała się w takich artystów jak Doda, Edyta Górniak czy Michał Szpak. W finale serca jurorów podbiła jako Rihanna.

Przypominamy, że w finale show poza Marią znaleźli się: Olga Szomańska, Kamil Bijoś i Michał Rudaś. Jednak to młoda wokalistka znana z występów w teatrze Buffo wygrała program! Czy zwycięstwo w show Polsatu otworzy jej drzwi do wielkiej kariery? Okaże się już wkrótce! Oglądaliście finał? My byliśmy za kulisami show. Zobaczcie wideo!

Jurorzy programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo byli zachwyceni finałowymi występami uczestników!

Szóstą edycję Twoja Twarz Brzmi Znajomo wygrała Maria Tyszkiewicz!