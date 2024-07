Polacy wolą Jarosława Kuźniara od Marcina Prokopa? Okazuje się, że więcej widzów zasiada przed telewizorami, gdy “Dzień dobry TVN” prowadzi Jaroslaw Kuźniar, a nie Marcin Prokop. Jak donosi jeden z tygodników, Prokop nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw, bo dotychczas to on uchodził za ulubieńca widzów i z Dorotą Wellman stworzył najlepszy duet prowadzących w historii programu. Czy Prokop rzeczywiście jest zazdrosny o popularność Kuźniara? Dziennikarz postanowił zabrać głos w tej sprawie! J jak zwykle zrobił to w swoim stylu...

Marcin Prokop ma konflikt z Jarkiem Kuźniarem?

Podczas jednego z wydań “Dzień dobry TVN”, Marcin Prokop odniósł się do rewelacji mediów. Zamiast, jak inne gwiazdy wydać oświadczenie albo udzielić wywiadu, obśmiał całą sytuację na antenie TVN-u.

Marcin: “Zgadnijcie Państwo, kto będzie dziś prowadził “Dzień dobry TVN”. To już czwarty tydzień!” Dorota: “Marcin Prokop, który postanowił wygryźć konkurencję i prowadzić “Dzień dobry TVN” od rana do wieczora” Marcin: “Nie będzie Kuźniara, wysłałem go do Japonii. Czytałaś dziś w gazecie, że nienawidzimy się z Jarkiem? Słyszysz Jarek, nienawidzę Cię! Nie wracaj z tej Japonii. Tak serio to nie ma co komentować takich głupot”

Przypominamy, że Jarosław Kuźniar tuż po debiucie w “Dzień dobry TVN” pojechał do Japonii, gdzie pracuje nad reportażem dla swojego portalu o podróżach. Nawet tam dotarły do niego plotki o nienawiści Marcina Prokopa :-) Skomentował je na Twitterze:

Jarosław Kuźniar w Japonii:

