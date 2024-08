Produkcja "Tańca z Gwiazdami" codziennie zdradza jedno nazwisko gwiazdy, która wystąpi w nadchodzącej edycji show. Fani już czują, że to będzie mocna edycja, a już teraz okazuje się, że skład na ten sezon zasili znana i lubiana artystka! Ma szansę na wygraną?

Już 8. września w stacji Polsat fani ponownie będą mieli szansę podziwiać gwiazdy i tancerzy w programie "Taniec z Gwiazdami". Od kilku dni produkcja zdradza kolejnych uczestników show, a fani są coraz bardziej zaskoczeni. Niedawno wyszło na jaw, że na parkiecie zobaczymy Vanessę Aleksander, a już teraz pojawiła się informacja o wybitnej piosenkarce... Majce Jeżowskiej! Niewątpliwie będzie to jedna ze starszych uczestniczek show, ponieważ uwielbiana artystka ma 64 lata!

Do naszego roztańczonego składu dołącza @majka_jezowska_ ! Wokalistka i kompozytorka na której przebojach wychowały się 4 pokolenia Polaków Artystka ma na swoim koncie 15 solowych płyt i wiele przebojów “Wszystkie dzieci nasze są”, “A ja wolę moją mamę”. Odważnie kolaboruje ze sceną alternatywną. Ostatnio wydała singiel z Malikiem Montaną „Bawimy się w życie”

Internauci od razu ruszyli do komentowania:

Tego to się nie spodziewałam

Jak podawaliśmy wcześniej, Majka Jeżowska zatańczy z wybitnym tancerzem Michałem Danilczukiem, który w ubiegłej edycji towarzyszył na parkiecie Julii "Maffashion" Kuczyńskiej.

Produkcja stara się połączyć tancerzy i gwiazdy najlepiej, jak to możliwe. Michał Danilczuk w nadchodzącej edycji zatańczy z Majką Jeżowską. Będzie to wyzwanie i zupełnie inna energia niż dotychczasowe gwiazdy Michała. Produkcja wierzy, że to zestawienie zachwyci widzów

- zdradził nasz informator.