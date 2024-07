Magda Gessler znana jest ze swojego ciętego języka. Restauratorka nie przebiera w słowach jeśli coś idzie nie po jej myśli. Taka postawa i niezwykła charyzma uczyniła z niej jedną z ciekawszych osobowości telewizyjnych i zagwarantowała długą obecność na wizji. Na wiosnę w TVN zobaczymy dziewiąty już sezon "Kuchennych rewolucji".

W programie skazane na splajtowanie knajpy Gessler zamienia w czasami nawet najlepsze restauracje w swoim regionie. Całej rewolucji towarzyszy paleta emocji Gessler - od zachwytu, krzyków, wrzasków po rzucanie tym, co akurat ma pod ręką.

Taka postawa spotkała się z krytyką kilku restauratorów, zwłaszcza tych, którym rewolucja nie pomogła w prowadzeniu biznesu. Kilka lat temu jedna z właścicielek oskarżyła Gessler, że w programie pokazała najgorsze momenty z wizyty tylko po to, żeby postawić ją w złym świetle. Teraz Magda jest bohaterką kolejnego skandalu, który wywołał właściciel zamkniętej restauracji "Modra Pyza" w Lędzinach w woj. śląskim.

Kazała nam wpier...ać ogórki. Zostały one kupione tego samego dnia w sklepie niedaleko restauracji. Ja miałem jakiś zgniły ogórek i wyrzuciłem go do śmietnika. Ona kazała mi go wyjąć, wypłukać i zjeść. Inaczej odejdzie i nie będzie rewolucji. Była wulgarna, skakała po tych naszych lożach, piszczała i krzyczała. Nie wszystko pokazali w telewizji. Nie pokazywali rzeczy kompromitujących Magdę Gessler...