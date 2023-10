Za nami tegoroczny Top of the Top Sopot Festival, podczas którego tym razem nie tylko zaprezentowali się najpopularniejsi polscy artyści, ale także promowano programy TVN. Nad morzem odbyła się bowiem ramówka stacji, na której pojawiły się wszystkie największe gwiazdy. Zabrakło tylko jednej. Co stało się z Magdą Gessler?

Magda Gessler nieobecna na ramówce TVN

W środę 23 sierpnia, czyli trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival, w nadmorskiej scenerii odbyła się ramówka telewizji TVN. Na wydarzeniu pojawiły się gwiazdy stacji, które promowały liczne programy. Nie zabrakło m.in. Huberta Urbańskiego, Moniki Olejnik, Agnieszki Woźniak-Starak czy Małgorzaty Rozenek-Majdan. Jednak - choć "Kuchenne rewolucje" od lat cieszą się wielką sympatią widzów i nie słychać pogłosek, że show miałoby zostać zakończone - w Sopocie zabrakło Magdy Gessler, co zaskoczyło wiele osób.

Michał Zebrowski/East News

Za kulisami festiwalu w Sopocie można było usłyszeć, że znana restauratorka boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi i z tego powodu trafiła do szpitala. Nigdzie nie pojawiło się jednak żadne oficjalne potwierdzenie tych doniesień, dlatego też dziennikarze spróbowali skontaktować się z menadżerką, która zajmuje się gwiazdą TVN.

- Magda nie mogła przyjechać z przyczyn osobistych - poinformowała jedynie menadżerka Magdy Gessler w rozmowie z "Super Expressem".

Mateusz Grochocki/DDTVN/East News

Dziennikarze próbowali skontaktować się również z samą Magdą Gessler, jednak restauratorka nie odpowiada na wiadomości. Tymczasem w mediach pojawiły się doniesienia, że gwiazda TVN próbuje ukryć fakt, że przebywa w szpitalu. Od tygodnia wrzuca bowiem na Instagram zdjęcia z Łodzi, a wcześniej z Kanady. Na ostatnim, które opublikowała 24 sierpnia, jest w tym samym stroju, co na fotografii sprzed tygodnia.

W związku z doniesieniami życzymy Magdzie Gessler dużo zdrowia!

Artur Zawadzki/REPORTER