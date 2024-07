Łukasz Jemioł zdradził, co sądzi o udziale Dawida Wolińskiego w drugiej edycji programu "Azja Express"! Niedawno informowaliśmy Was o tym, że znany projektant zgodził się wziąć udział w popularnym show. Jako osobę towarzyszącą Dawid Woliński weźmie swoją siostrę. W drugiej edycji "Azji Express" zobaczymy również Joanną Przetakiewicz. Co o ich udziale w programie sądzi Łukasz Jemioł?

To będzie największy fun, żeby zobaczyć Asię, która śpi na karimacie. Nie wyobrażam sobie tego nadal. Nie wiem, jak Dawid będzie zabierał te wszystkie kosmetyki, bo ten plecak jest mały. Jest jednak pewne, że przeżyją przygodę swojego życia.

Jakie rady dla uczestników ma projektant?

Łukasz Jemioł o udziale Dawida Wolińskiego i Joanny Przetakiewicz w "Azja Express"!

