Luiza Benzouaoua, znana z trzeciej edycji "Hotelu Paradise" oraz "Hotel Paradise All Stars" (aktualnie na antenie TVN 7), spełniła jedno ze swoich największych marzeń, o czym poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie.

Jedno z moich największych marzeń odhaczone - pisze szczęśliwa.

O co chodzi?

Luiza z "Hotelu Paradise" spełnia swoje marzenie

Na antenie TVN 7 można oglądać aktualnie gwiazdorską edycję "Hotelu Paradise" pod szyldem "All Stars". Do show dołączyła niedawno Luiza, którą widzowie mogli poznać w trzeciej serii randkowego show. Po zakończeniu programu Luiza związała się z Maurycym, ich związek zakończył się jednak po kilku tygodniach - oboje stwierdzili, że wolą zostać w przyjaźni. Czy teraz uczestniczka odnajdzie miłość? O tym przekonamy się wkrótce, teraz i tak ma wielkie powody do radości - właśnie kupiła działkę pod budowę domu na Mazurach:

Mój nowy azyl. Czeka mnie mnóstwo pracy, ale będzie pięknie! Jestem taka szczęśliwa - pisze zadowolona gwiazdka "Hotelu Paradise".

Gratulujemy! Jak myślicie, będzie tam organizować imprezy dla swoich znajomych z programu?

Luizę możemy oglądać w "Hotelu Paradise All Stars" (emisja w czwartki i piątki o godzinie 20:00 w TVN 7). Widzowie ucieszyli się z jej obecności, ale i tak ich cała uwaga skierowana jest na relację byłych partnerów - Nany i Łukasza, którzy nie szczędzą sobie złośliwości. Spore emocje wzbudził również powrót Kamila - jednego z najmniej lubianych uczestników w historii "Hotelu Paradise".

Oglądacie "Hotel Paradise All Stars"?