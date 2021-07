"Hotel Pradise 3": Luiza i Maurycy rozstali się! Jest komentarz uczestniczki show TVN7

Luiza podczas relacji na InstaStories po raz pierwszy przyznała, że jest w związku z Maurycym. Jedna z najpopularniejszych uczestniczek "Hotelu Paradise" odpowiedziała na pytania fanów, którzy próbowali dowiedzieć się, jak tak naprawdę wygląda jej relacja z Maurycym, który ostatnio zaskoczył wszystkich i powiedział, że są w związku. Sprawdźcie, co zdradziła Luiza! Luiza z "Hotelu Paradise 3" opowiedziała o związku z Maurycym Luizę i Maurycego w "Hotelu Paradise" połączyła prawdziwa przyjaźń, która dopiero po programie przerodziła się w coś więcej. Para przez jakiś czas ukrywała swój związek, jednak w sieci pojawiały się ich wspólne zdjęcia. Dopiero kilka dni temu Maurycy po raz pierwszy głośno przyznał, że razem z Luizą dali sobie szansę i dziś są razem. Myślę, że dla nikogo nie jest to zaskakujące, ze łączy nas coś więcej, więc tak spotykamy się jest moją dziewczyną i zobaczymy co z tego będzie- wyznał szczerze Maurycy. Teraz swój związek z Maurycym potwierdziła również Luiza. Podczas relacji na InstaStories zdradziła, jak wygląda ich relacja. Najwięcej pytań jest odnośnie "czy jesteś z Maurycym, jak tam z Mauro, czy jesteście parą?" Tych pytań jest bardzo dużo więc odpowiem już w końcu na to pytanie. Odpowiedź brzmi TAK, bardzo dużo pytań na ten temat, więc odpowiadam. Ostatnio też sobie uświadomiłam, że na Zanzibarze zbudowaliśmy taką bardzo fajną podstawę i jak wróciliśmy do Polski to mieliśmy dużo czasu żeby się bliżej poznać, też dużo czasu spędzaliśmy razem. Fajne też jest to, że mieszkamy blisko siebie- zdradziła Luiza. Luiza przyznała, że cieszy się, że mogła budować swoją relację z Maurycym z daleka od kamer. Bardzo dużo osób...