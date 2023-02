"Hotel Paradise 4": Launo ogłasza szczęśliwą nowinę: "Witaj chłopczyku"

Klaudia, znana wszystkim widzom jako Launo, to zdecydowanie jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek czwartej edycji "Hotelu Paradise". Choć wśród fanów programu dziewczyna budziła spore, a nawet skrajne emocje, jej odejście z show odbiło się sporym echem i wywołało szok. Co więcej, żegnając się z rajskim Zanzibarem, Launo wspomniała o swoim... dziecku! Zaskoczeni? Teraz je pokazała. Launo z "Hotelu Paradise 4" pokazała swoje dziecko Launo, która w czwartej edycji "Hotelu Paradise" najpierw tworzyła jedną z najsilniejszych par z Przemkiem, cieszy się ogromnym zainteresowanie. Po tym, jak odpadła z show przez Michała - swojego nowego, programowego partnera, widzowie byli pod ogromnym wrażeniem jej postawy i wygląda na to, że Launo odrobiła popełnione przez nią błędy. Co więcej, kiedy ostatni raz przekraczała bramy "raju", zaskoczyła internautów mówiąc o swoim dziecku! Jestem smutna, ale tęsknię za swoim dzieckiem. Moja Walentina (...) moje dziecko było dość malutkie, zostało z mamą - wyznała w rozmowie z Klaudią El Dursi, komentując swoje odejście z "Hotelu Paradise 4". Zobacz także: "Hotel Paradise": Launo podsumowała udział w show! "Moja kontrowersja zadziałała na plus" Te słowa Launo odbiły się szerokim echem, a fani show zastanawiali się, o co dokładnie chodziło dziewczynie. Tymczasem okazało się, że owszem, uczestniczka czwartej edycji jest mamą, ale małego kociaka o umieniu Walentina. Launo jednak do tej pory nigdy nie pokazała swojej "córeczki"! Bohaterka kontrowersyjnego show w końcu uległa prośbom swoim fanów i podczas Q&A w odpowiedzi na jedno z pytań pokazała zdjęcie Walentiny. Jak się okazuje, Walentina to prawdziwa piękność rasy sfinks! Zobacz...