Ludwik Borkowski i Maria Konarowska są parą? Plotki o tym, że przyjaciel Michała Żurawskiego i przyjaciółka Agnieszki Włodarczyk mają się ku sobie pojawiły się już w trakcie emisji programu "Azja Express". Inni uczestnicy mówili otwarcie, że Ludwik i Marysia mają się ku sobie, a para miała wiele czasu na poznanie się, bo oboje znaleźli się w wielkim finale show. Ostatecznie 1.edycję "Azja Express" wygrał Ludwik z Michałem, ale do ostatniego dnia rywalizowali o zwycięstwo właśnie z Marysią i Agnieszką.

Para spędziła kilka tygodni w Azji, teraz cały czas utrzymują kontrakt, komentują swoje zdjęcia na kontach w social mediach, a fani programu cały czas dopytują ich, czy są parą. Ludwik był gościem dzisiejszego wydania "Dzień dobry TVN", w którym mówił o tym, jak zmieniło się jego życie po "Azja Express". Przed wywiadem z Ludwikiem, pojawił się materiał, w którym Michał i Marysia opowiadali o nim. Co powiedzieli?

Nie zdradziła, czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń, ale wszelkie wątpliwości rozwiał Michał Żurawski.

Cały czas mnie to dziwi, że on jest singlem. A z niego jest fajny facet, dziewczyny bierzcie się za niego, bo to świetny facet. Ja mam żonę, więc się za niego nie wezmę, ale z tego co wiem jest wolny - powiedział Michał Żurawski.