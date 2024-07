W Warszawie rozpoczął się kolejny Orange Warsaw Festival, który jak co roku przyciągnął nie tylko tłumy fanów, ale również popularnych influencerów i gwiazdy. Wśród nich królowała Roksana Węgiel w towarzystwie swojego partnera, Kevina Mgleja. Para po raz kolejny z chęcią pozowała razem do zdjęć - zobaczcie!

Reklama

Roxie i Kevin Mglej na Orange Warsaw Festival 2023

Związek Roksany Węgiel ze starszym o 8 lat producentem muzycznym Kevinem Mglejem wzbudza spore emocje od samego początku. Niedawno para po raz pierwszy zapozowała razem na branżowej imprezie, a zaraz potem ogłosiła... zaręczyny. Kilka miesięcy temu, najpewniej podczas rajskich wakacji na Malediwach, Roxie powiedziała "tak" swojemu ukochanemu. Następnie zaś zaczęli remont wspólnego mieszkania, co więcej - młoda wokalistka kupiła także apartament w celach inwestycyjnych. Na nudę i brak zajęć nie mogą więc narzekać - tym razem wybrali się razem na popularny Orange Warsaw Festival 2023! Na miejscu nie zabrakło naszego reportera z kamerą, więc spodziewajcie się wkrótce wywiadu z Roksaną Węgiel, która zdradziła nam kilka smaczków na temat m.in. zaręczyn!

Jacek Kurnikowski/AKPA

Roksana i Kevin Mglej chętnie pozowali do zdjęć w strefie marki Tezenis (Roxie jest ambasadorką tej firmy). Byli w doskonałych humorach - w końcu powodów do radości im nie brakuje! 18-letnia wokalistka postawiła na mocno festiwalową stylówkę z kusą sukienką w roli głównej. Dobrała do niej toporne skórzane buty i klasyczną ramoneskę. Strzał w dziesiątkę?

Jacek Kurnikowski/AKPA

Jacek Kurnikowski/AKPA

Na festiwalu pojawiła się również Sandra Dorsz - kontrowersyjna finalistka ostatniej, siódmej edycji "Love Island". Partnerka Mateusza (z którym jest do dziś) odsłoniła płaski brzuch!

Zobacz także: "Love Island" z konkurencją w Polsacie. Znamy prowadzącego. To pomysł Edwarda Miszczaka?

Zobacz także

Jacek Kurnikowski/AKPA

Jacek Kurnikowski/AKPA

Co ciekawe, na identyczną stylizację jak Sandra, zdecydowała się blogerka i influencerka Angelika Mucha, znana w sieci jako littlemooonster96. Gwiazdka zrezygnowała z wszelkich dodatków (poza torebką).

Która z dziewczyn wyglądała więc najlepiej? Więcej zdjęć niżej.

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel skrytykowana za pospieszne zaręczyny. Fani: "Trochę szkoda w tak młodym wieku"

AKPA