Znamy uczestników "Temptation Island Polska". Poznajcie pary

Piotr i Waleria byli dosłownie o włos od wygranej w "Love Island". Para przegrała z Caroline i Mateuszem zaledwie dwoma procentami głosów. To nie zmienia jednak faktu, że ich relacja przetrwała i po powrocie do Polski ich związek nabrał tempa. Waleria i Piotr wciąż publikują relacje ze wspólnych spotkań, gotowania kolacji czy spędzania razem czasu. Patrząc na to, co robię inne pary z programu Waleria i Piotr zdają się iść najszybciej do przodu. Fani zapytali więc Piotra czy planuje zamieszkać z Walerią. Odpowiedź mogła być tylko jedna! Piotr i Waleria z "Love Island": plany na przyszłość Piotr mieszka we Wrocławiu, a Waleria w Warszawie. Oboje mają w swoich miastach przyjaciół i bliskich i z pewnością nie będzie im łatwo rozstać się dotychczasowym życiem dla partnera. Jeszcze w programie Piotr mówił, że od lat mieszka we Wrocławiu i że jest to jego ukochane miasto, możemy być więc pewni, że nie będzie chciał się przeprowadzić do stolicy tak łatwo. Jednak Waleria i Piotr spędzają ze sobą tyle czasu, że niektórzy myśleli, że do przeprowadzki już doszło! Fani więc postanowili za pomocą Q&A na Instagramie zapytać Piotra o to czy może już zamieszkał razem z Walerią. Uczestnik jednym zdaniem rozwiał wszelkie wątpliwości: Jeszcze nie, ale planujemy to zrobić! Piotr nie wyjawił jeszcze szczegółów, kiedy i gdzie planowałby zamieszkać z Walerią, ale już same plany świadczą, że to naprawdę poważny związek! Ciekawe, że kiedy Piotr i Waleria szli do programu, oboje nie wierzyli, że na "Love Island" można odnaleźć miłość! Zobacz także: "Love Island 3": Angela i Arsen są parą czy się rozstali? Jest oficjalne oświadczenie pary! Piotr przyznał, że planuje razem z Walerią zamieszkać! Waleria i Piotr byli najbardziej...