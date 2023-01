"Love Island" znika z ramówki Polsatu. Karolina Gilon komentuje decyzję Edwarda Miszczaka

Czy powstanie kolejna edycja "Love Island"? To pytanie już od kilku tygodni zadają sobie wszyscy fani programu Polsatu. Randkowe show po raz pierwszy pojawiło się na antenie stacji we wrześniu 2019 roku. Program w ekspresowym tempie stał się prawdziwym hitem, a widzowie z niecierpliwością czekali na każdy kolejny sezon "Love Island". Ostatnio zakończyła się piąta edycja show, a teraz media informują, czy Polsat planuje kontynuowanie formatu. To ważna wiadomość dla fanów "Love Island"! Polsat planuje 6. edycję "Love Island" Zaledwie kilka tygodni temu odbył się wielki finał piątej edycji "Love Island". Jak już wiemy, w ostatnim odcinku o zwycięstwo walczyły trzy pary: Aleksandra i Piotrek, Patrycja i Mikołaj oraz Josie i Kuba. Decyzją widzów najfajniejszą parę stworzyli Josie i Kuba i to właśnie oni zgarnęli 100 tysięcy złotych. Program "Love Island" przez kilka tygodni dostarczał widzom naprawdę sporą dawkę emocji i dziś chyba wszyscy zastanawiają się, czy powstanie kolejna, szósta już edycja randkowego show. Producenci hitu Polsatu zaledwie kilka dni temu poinformowali, że będzie kolejny sezon "Love Island" i już rozpoczęły się poszukiwania uczestników! Startujemy z castingiem do 6. edycji Love Island- czytamy na Instagramie. Zobacz także: "Love Island": Patrycja zdradziła, jaka naprawdę była Ania na "Wyspie Miłości"! A wiec to już pewne, powstanie szósta edycja "Love Island"! Według nieoficjalnych informacji portalu wirtualnemedia.pl program zostanie wyemitowany po wakacjach i trafi do jesiennej ramówki stacji Polsat. Program ponownie najprawdopodobniej poprowadzi Karolina Gilon - donosi portal wirtualnemedia.pl. Zobacz także: "Love Island 5": Patrycja i Mikołaj...