Patrycja z "Love Island" zdradziła, co z jej relacją z Robertem! Okazuje się, że finaliści dziewiątej edycji randkowego show Telewizyjnej Czwórki nie zdecydowali się na związek po programie. Czy to oznacza, że ich relacja nie przetrwała i dziś nie kontynuują swojej znajomości? Jest szczery komentarz Patrycji. Teraz wszystko stało się jasne!

Reklama

Patrycja z "Love Island" szczerze o relacji z Robertem

Patrycja i Robert wzięli udział w dziewiątej edycji "Love Island" i chociaż dość późno stworzyli parę to widzowie ich pokochali. Fani programu kibicowali pięknej blondynce i przystojnemu uczestnikowi jednak tuż przed wielkim finałem "Love Island" wyszła na jaw prawda o Robercie. Internauci dotarli do nagrań z których jasno wynika, że wcześniej wziął udział w innym randkowym show, o czym do samego końca nie wspominał podczas rozmów z Patrycją. Para ostatecznie zajęła drugie miejsce w "Love Island", ale dziś z pewnością wszyscy zastanawiają się, co słychać u Patrycji i Roberta. Teraz była uczestniczka randkowego show rozwiała wątpliwości!

mat.pras.

Patrycja z "Love Island" podczas relacji na InstaStories przerwała milczenie i zareagowała na pytania o jej relację z Robertem. Patrycja zaskoczyła szczerym wyznaniem, że nie jest w związku z Robertem!

Oficjalnie w związku nie jesteśmy, mieliśmy mało czasu żeby się poznać, ale kontynuujemy relację wyznała Patrycja.

Fani nie odpuszczali i dalej pytali czy ma kontakt z Robertem. Patrycja odpowiedziała:

Codziennie

Instagram @patrycja__piorkowska

Kibicowaliście Patrycji i Robertowi w "Love Island" i myślicie, że za jakiś czas ogłoszą, że są razem? My mocno trzymamy kciuki za ich relację!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Co z relacją Asi i Rafała z "Love Island"? Uczestnik wydał oświadczenie