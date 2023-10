Karolina z "Love Island" zdecydowała się zorganizować Q&A na swoim instagramowym koncie i została zasypana pytaniami. Niektóre z nich były bardzo osobiste i nie wszystkie dotyczyły programu. Karolina zdradziła m.in. który dzień z pobytu na "Wyspie miłości" wspomina najlepiej i odpowiedziała na bardzo prywatne pytanie, czy jest nimfomnaką. Nie uwierzycie, co powiedziała!

Finał 8. edycji "Love Island" odbył się w atmosferze skandalu, po tym, jak Jacqueline poinformowała, że nakryła Karolinę i Bartka w łóżku. Tym sam zamiast o zwycięskiej parze, wszyscy mówią tylko o Karolinie i Bartku, którzy zadeklarowali, że się spotykają i nawet zaplanowali już pierwszy wspólny weekend. Para nie ukrywała, że Jacqueline nakryła ich w dwuznacznej sytuacji, choć oboje byli ubrani, ale nie ukrywają, że zapewne poszliby na całość. W związku z deklaracjami Karoliny, która mówi wprost, że ma nieco inne podejście do seksu, podczas Instastory padło pytanie:

Co ciekawe, Karolina nie pominęła tego pytania, ale zdecydowała się odpowiedzieć i z dystansem i uśmiechem na twarzy oznajmiła:

Karolina z "Love Island" zdradziła, też który dzień w programie wspomina najlepiej. Okazuje się, że chodzi o jej "dwa" wejścia do programu.

Pierwsze wejście: do Casa Amor i ta rewelacyjna reakcja chłopaków! Krzyki, przytulasy, dobra zabawa, no jak swojaka! A przyznam, że obawiałam się tego, czy chłopaki nie będą za bardzo zniesmaczeni starą uczestniczką. (...) Drugie: Wejście do Willi w mocnym stylu z przyjacielem, a innymi słowy mojej przyjaciółki chłopakiem. Mocne combo!

przyznała Karolina.