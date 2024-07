Waleria i Piotr byli jedną z ulubionych par 3. edycji "Love Island". Doszli do finału, w którym wprawdzie przegrali, ale nieznaczną liczbą głosów. Zrodzone w słonecznej willi uczucie nie przetrwało realiów prawdziwego życia i para rozstała się po powrocie. Wbrew nadziejom fanów, że wrócą do siebie, Waleria postanowiła wyprowadzić się z Polski i wrócić do Francji. Tam znów zeszła się ze swoim dawnym chłopakiem. Podobno był wściekły, że wzięła udział w "Love Island"!

Tymczasem Piotr wrócił na "Wyspę Miłości" o pojawił się niespodziewanie w ostatniej edycji show. Co więcej, w parze z Olą znów doszedł do ścisłego finału, w którym bezkonkurencyjni okazali się jednak Josie i Góral Kuba.

Czy Waleria wystąpi ponownie w "Love Island"?

Czy Waleria też dostała taką propozycję? Czy wróci jeszcze do "Love Island". Pobyt tam wspomina dobrze, więc... czemu nie! Zobaczcie, co powiedziała Waleria w rozmowie z dziennikarką Party.pl Moniką Maszkiewicz.

