Franek i Marietta, którzy zyskali sławę dzięki udziałowi w programie "Love Island" , rozstali się! Chociaż wydawało się, że ich związek wygląda na bardzo udany, to niestety ich relacja się zakończyła. O tym fakcie poinformowała Marietta za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co się stało? Kto zakończył związek? Zobacz także: Sylwia Madeńska z "Love Island" sporo schudła! Wiemy, jaką dietę stosuje! Czy fani powinni się martwić? Marietta i Franek poznali się w programie "Love Island". Od samego początku między tą dwójką zaiskrzyło i wydawało się, że uda im się stworzyć zgraną parę. Jeszcze przez kilka miesięcy po zakończeniu przygody na pięknej wyspie, wstawiali razem zdjęcia i chwalili się wspólnymi chwilami. Niestety jak się okazało ich związek to już przeszłość. Marietta opublikowała w tej sprawie oświadczenie na swoim Instastory. Jak to się mówi, medialne piekło czas start [...] Jako osoba publiczna, wiadomo, z czego znana, z udziału w programie "Love Island", jestem troszkę nawet zobowiązana powiedzieć wam po prostu, że podjęłam decyzję o zakończeniu relacji z Frankiem . Jest to tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa, co się zadziało między nami. Nie mam zamiaru, jako dojrzała kobieta, bawić się w jakieś przepychanki internetowe, komentowanie. Powiedzcie mi, po co to wszystko? Ja słowa na Franka nie powiem żadnego złego i to jest sprawa tylko i wyłącznie między nami. Więc proszę, uszanujcie tylko jedną rzecz, nie piszcie bzdur. Czasami lepiej zachować coś dla siebie niż wypisywać bzdury w internecie - wyjawiła Marietta. Do całej sprawy odniósł się także Franek. Zapowiedział, że z rozstania zarówno on jak i jego była partnerka nie chcą robić publicznego zamieszania. I co? Ludzie byliby zadowoleni,...