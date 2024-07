Waleria i Piotr z "Love Island" tworzyli jedną z ulubionych par widzów. Zresztą w finale przegrali nieznaczną liczbą głosów. Niestety, ich uczucie nie przetrwało, choć fani długo wierzyli, że tych dwoje do siebie wróci. Teraz Waleria wyprowadziła się z Polski i mieszka we Francji. Uczestniczka przyznała, że wróciła do rodzinnego kraju, bo nie do końca układało jej się z Piotrem... Tę sytuację wykorzystał jej dawny chłopak!

Reklama

"Love Island 3" Waleria spotyka się z byłym! "Wkurzył się, że byłam w programie"

Podczas gdy fani wciąż usilnie chcą zeswatać Piotra z Walerią i nawet znajdują dowody, że tych dwoje ma się ku sobie a Piotr wciąż za Walerią tęskni... Okazuje się, że na powroty jest jednak za późno, bo Waleria ma już na oku kogoś innego! Co więcej, jest to jej eks! Uczestniczka w rozmowie z naszą reporterką Moniką Maszkiewicz opowiedziała historię swojego powrotu do dawnej relacji oraz zdradziła, że były chłopak był wściekły, że wzięła udział w "Love Island"! Waleria zdradziła ich historię!

- Stwierdził, że skoro jestem we Francji to z Piotrkiem mi się nie układa... - przyznała uczestniczka.

Czy jest to coś poważnego? Jak eks podchodzi do popularności Walerii i jej relacji z Piotrem? Sprawdźcie w naszym wideo!

Zobacz także: "Love Island": Waleria zdradziła nam powody rozstania z Piotrkiem! Wiemy, kto zerwał!

Reklama

Piotr wziął udział w "Love Island" po raz drugi i znów dotarł do samego finału. Fani wyczuwali jednak, że coś z uczestnikiem jest nie tak i nawet Waleria potwierdziła, że Piotr zachowywał się dość sztywno. Niektórzy internauci sądzili, że powodem jest tęsknota za Walerią, jednak uczestnik nigdy tych przypuszczeń nie potwierdził, ale też im nie zaprzeczył...

Zobacz także