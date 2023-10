Jest świetna wiadomość dla fanów "Love Island"! Karolina Gilon podczas relacji na InstaStories zaspokoiła ciekawość internautów i zdradziła, kiedy randkowe show Polsatu znów pojawi się na antenie. Czy program, w którym uczestnicy szukają swoich drugich połówek wystartuje jeszcze w tym roku? Teraz wszystko stało się jasne. Prowadząca "Love Island" uchyliła rąbka tajemnicy. Data premiery 7. edycji "Love Island" Zaledwie dwa miesiące temu zakończyła się szósta edycja "Love Island". W wielkim finale spotkali się wówczas: Wiki i Sebastian, Angelina i Saha oraz Sara i Kamil. Program ostatecznie wygrali Angelina i Sasha jednak dziś wiemy już, że ich relacja nie przetrwała po programie. Angelina i Saha z "Love Island" ogłosili rozstanie na początku grudnia. Dziś fani randkowego show Polsatu mogą śledzić dalsze losy uczestników za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale już pojawiają się pytania, kiedy poznamy nowych uczestników i kiedy ruszy siódma edycja "Love Island". Teraz Karolina Gilon rozwiała wątpliwości w tej sprawie i zdradziła, kiedy "Love Island" wróci na antenę Polsatu. Wiosna 2023. Pod koniec lutego startujemy Robaczki- napisała podczas relacji na InstaStories. Zobacz także: "Love Island": Sylwia Madeńska już tak nie wygląda. Zaskoczyła nową fryzurą. Aż trudno ją rozpoznać! Casting do siódmej edycji "Love Island" rozpoczął się już jakiś czas temu. W październiku na stronie Polsatu pojawiła się informacja, że producenci szukają osób, które chcą wziąć udział w programie. Jesteś singielką lub singlem, masz od 21 do 35 lat, a jedyne czego brakuje Ci w życiu to drugiej połówki? Może to właśnie Ty zostaniesz nową Islanderką lub nowym Islanderem? Nie czekaj i zgłoś się już dziś!- czytamy na...