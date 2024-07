Adam, którego widzowie doskonale poznali w siódmej edycji miłosnego show "Love Island" nie przestaje zaskakiwać. Miniony weekend spędził w towarzystwie pięknej znajomej. Teraz wyznał, że łączy ich coś więcej. Internauci postanowili dopytać także o Martę. Uczestnik pokusił się o wymowną odpowiedź.

"Love Island 7": Adam znowu jest zakochany?

Od zakończenia hitowego show minęło już sporo czasu. Jak się okazuje, ten był wystarczający, aby zweryfikować związki, jakie narodziły się na Wyspie Miłości. Właśnie dlatego większość relacji nie przetrwała próby czasu i starcia z rzeczywistością. W tym gronie znaleźli się m.in. finaliści show, Adam i Marta. Związek tej dwójki od samego początku wzbudzał skrajne emocje. Właśnie dlatego rozstanie to nie zaskoczyło internautów. Jednak to, co dzieje się obecnie w życiu uczestnika, jest dla nich sporym zaskoczeniem. Już ostatnio fani podejrzewali, że Adam z "Love Island 7" jest w nowym związku. Teraz sam zainteresowany potwierdził domysły.

W miniony weekend na Instagramie uczestnika "Love Island" pojawiła się obszerna relacja, na której ten pokazuje, jak spędza wolny czas. Okazuje się, że DJ wybrał się na górską wyprawę. Tam jednak nie był sam. Towarzyszyła mu piękna blondynka. Na jego instagramowym profilu pojawiło się więc mnóstwo wspólnych zdjęć, na których para wręcz promienieje. Widać, że ta dwójka czuje się bardzo swobodnie w swoim towarzystwie.

Pod postem posypały się oczywiście liczne komentarze. Internauci są ciekawi, czy tajemnicza blondynka to nowa miłość Adama:

- Następnej naiwnej robisz nadzieję czy to tylko prowokacja????? - dopytywali internauci.

Adam odpowiedział:

- TO MIŁOŚĆ! Żadna prowokacja!????????

Padło pytanie także o Martę:

- Nie jesteś już z Martą? ????????????????

Wówczas uczestnik nie omieszkał wbić jej szpilki:

- Z kim? - ironicznie zapytał.

Czy to faktycznie miłość? A może Adam znowu droczy się z internautami? W końcu przy ostatnim związku komentujący nieźle dali mu popalić.

