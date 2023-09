Adam w "Love Island" zakochał się w Marcie i udało im się dojść aż do finałowego odcinka 7. sezonu. W programie starał się być zabawny, sarkastyczny i z lekkim podejściem do życia. Okazuje się jednak, że widzowie nie obdarzyli go sympatią, a krytyka, z jaką musiał się zmierzyć po opuszczeniu Wyspy Miłości go przerosła. Uczestnik zabrał głos i opublikował smutne oświadczenie: Nie piszę tego, żeby się tłumaczyć, wybielać się itp. Jest mi mega przykro, że tylu ludzi w Polsce uważa mnie za złego człowieka, za podłego, dwulicowego, inni życzą mi śmierci, albo brzydzą się mojej "fałszywej" relacji z Martą - zaczął. Zwrócił się do internautów. Jego słowa dają do myślenia "Love Island 7": Adam jest przytłoczony hejtem. Zaapelował do widzów Za nami wielki finał siódmej edycji "Love Island" , jednak emocje wciąż nie opadły. Tuż po ostatnim odcinku, uczestnicy show wreszcie mogą się odnieść do wydarzeń, mających miejsce na Wyspie Miłości i zabrać głos w wielu sprawach, które wciąż niepokoją fanów. A takich było naprawdę sporo, w końcu miniona edycja została uznana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii programu. Wszystko przez niespodziewane zwroty akcji i barwnych uczestników. W tym gronie zapewne znalazł się Adam z "Love Island 7", który do teraz mierzy się z krytyką. Ten nie zdobył sympatii widzów. Internauci wciąż oceniają go za specyficzne zachowanie, liczne przeparowania i konflikty. Już w czasie emisji programu było widać, że ten nie jest ulubieńcem widzów, jednak prawdziwa lawina hejtu wylała się na niego dopiero po powrocie do Polski. Teraz uczestnik zabrał głos. Zobacz także: "Love Island 7": Agata pochwaliła się wyjątkowym zdjęciem z Hubertem. Ma dla nich szczególne znaczenie Kiedy emocje...