Angelina, którą poznaliśmy w szóstej edycji miłosnego show "Love Island" nie szczędzi swoim fanom relacji z życia prywatnego. Tym razem ekspartnerka Sashy zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. W czasie Q&A zaskoczyła fanów wyznaniem. Wszystko wskazuje na to, że w jej życiu naprawdę wiele się zmieniło.

Reklama

"Love Island 6": Angelina zaskoczyła wyznaniem

Angelina Zaichenko pojawiła się w czasie trwania szóstej edycji miłosnego show. Pomimo faktu, że ta do show dołączyła stosunkowo późno i tak podbiła serca fanów oraz... Sashy! To właśnie z nim doszła do wielkiego finału, a ostatecznie zwyciężyła show. Wówczas wszystko wskazywało na to, że para ma duże szanse na budowanie dalszej relacji poza kamerami. Tak się jednak nie stało. Duża różnica charakterów sprawiła, że Sasha i Angelina z "Love Island" niedługo po finale ogłosili rozstanie. Co u nich słuchać po czasie?

mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 7": Adam pokazuje zdjęcie z nową dziewczyną. Wbił szpilę Marcie

Niedługo po rozstaniu okazało się, że Sasha z "Love Island 6" jest w nowym związku. Zwycięzca szóstej edycji do tej pory jest szczęśliwie zakochany. Jego ekspartnerka natomiast jeszcze do niedawna pozostawała singielką.

Jakiś czas temu internauci podejrzewali nawet, że Angelina z "Love Island 6" jest z Pawłem. Wszystko przez ich liczne relacje w mediach społecznościowych oraz wspólne treningi. Teraz uczestniczka show rozwiała wszelkie wątpliwości i podzieliła się odpowiedzią! Okazuje się, że ta... faktycznie jest szczęśliwie zakochana. Jednak... nie w Pawle!

Instagram @angelina_zaichenko

Zobacz także: "Love Island 7": Beata i Kamil rozstali się? "Kiedy przestaniecie udawać, że jesteście razem". Jest odpowiedź

Uczestniczka "Love Island" zorganizowała na Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. To właśnie w czasie Q&A wyszło na jaw, że ta ma nowego partnera:

- Jak tam się układa w nowym związku - padło pytanie.

Uczestniczka show szczerze odpowiedziała:

- Każdy ma swoje pojęcie o związku. Dla mnie - dobrze. Docieramy się - zaczęła.

Instagram @angelina_zaichenko

Następnie przyznała, że jej wybranek jest... Hiszpanem! W końcu to właśnie tam uczestniczka show mieszka od jakiegoś czasu:

- Staram się zrozumieć hiszpańską mentalność, idzie słabo, sorry - zażartowała.

Reklama

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć jej szczęścia!

Instagram @angelina_zaichenko