Josie Kwaśniewska, którą mieliśmy okazję poznać w 5. edycji programu "Love Island" dała do myślenia swoim licznym fanom. Po tym jak zmieniła fryzurę, internauci stwierdzili, że zmiana ta może mieć związek z jakimiś rewolucjami w jej życiu. W końcu nowa fryzura często oznacza początek ważnych zmian! Wówczas fani zaczęli się zastanawiać, co z jej związkiem z Kubą. Uczestniczka show w końcu odpowiedziała. Wszystko jasne! "Love Island": Josie i Kuba są dalej razem? Przed nami nowa, 6. edycja "Love Island", która wystartuje już pod koniec sierpnia . Pomimo tego, że fani z niecierpliwością czekają na nowych uczestników i ich perypetie, nie da się ukryć, że bohaterowie poprzednich edycji nadal wzbudzają ich duże zainteresowanie. Ostatnio zrobiła to zwyciężczyni 5. edycji randkowego show. Josie z "Love Island" zaskoczyła nową, ultrakrótką fryzurą . Pod postem posypały się komentarze - fani nie kryli swojego zdziwienia, ponieważ sympatyczna i lubiana uczestniczka do tej pory kojarzona była z długimi, platynowymi włosami. Taki wizerunek to jednak przeszłość. Tak drastyczna zmiana fryzury dała do myślenia fanom, którzy zaczęli dopytywać o jej związek z Kubą. - Jesteście razem z Kubą nadal? PS. Piękna fryzura - zapytała jedna z internautek. Josie Kwaśniewska postanowiła szczerze odpowiedzieć: - Tak :) - napisała, ucinając spekulacje fanów. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Josie Kwasniewska (@josiekwasniewska) Zobacz także: "Love Island 4": Paulina wróci do Andrzeja?...