Ania i Włodek w "Love Island" przeżyli z pewnością przygodę życia, ale także niemałą próbę dla swojego związku. W końcu Ania wielokrotnie zmieniała zdanie co do swojej pary i naraziła Włodka na mnóstwo niepewności. Finalnie jednak para zdecydowała się być razem. Czy gdy w końcu byli pewni swojego uczucia, a finał był tuż-tuż, nie żałowali, że to nie oni stanęli na miejscu Josie i Kuby? A może tak naprawdę wszyscy domyślali się, że para zwycięska jest tylko jedna?

"Love Island": Ania i Włodek o Josie i Kubie! "Widać było między nimi uczucie"

5. edycja "Love Island" mocno zaskoczyła fanów. Bardzo długo w programie brakowało silnej pary, która byłaby czarnym koniem finału. Gdy w końcu Josie i Kuba stworzyli związek dość szybko stało się jasne, że ich miłość zaprowadzi ich do końca programu. Jednak po tym, co o "niefortunnym" montażu opowiadała Patrycja, która zapewniała, że na wyspie było nieco inaczej, niż widzieli to widzowie, można nabrać podejrzeń, co do uczucia Josie i Kuby... Jak ze swojej perspektywy ten związek oceniają Ania i Włodek?

- Trzymaliśmy za nich kciuki. Ta para to był mój faworyt - przyznał szczerze Włodek.

Czy Ania i Włodek nie marzyli o znalezieniu się wśród trzech finałowych par? Sprawdźcie, co nam powiedzieli w wideo powyżej!

Ania i Włodek zdecydowanie nie byli faworytami widzów. Tymczasem ich związek kwitnie a para ma bardzo poważne plany na przyszłość! Ania i Włodek z "Love Island" postanowili zamieszkać razem i robić wszystko, by ich relacja się rozwijała!

