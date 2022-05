Chociaż Stella i Piotr nie od początku stali się ulubieńcami widzów " Love Island ", to teraz cieszą się ogromną popularnością. Okazuje się, że ich początkowo kontrowersyjne związek po programie tylko przybiera na sile, a uczestniczka planuje przeprowadzkę do Piotra. Stella postanowiła również zabrać głos w sprawie swojej relacji z Piotrem: Idealny związek, to nie ten, w którym chodzicie uśmiechnięci 24/7 - zaczęła swój wpis Zobaczcie, co miała na myśli! Zobacz także: "Love Island 3": Stella i Piotr podjeli już decyzję. Uczestniczka show potwierdziła doniesienia "Love Island": Jak wygląda związek Stelli i Piotra po programie? Stella i Piotr to zdecydowanie jedna z najbardziej barwnych par 3. edycji. Uczestnicy budzili różne emocje, od uwielbienia - w końcu dla wielu fanów byli faworytami do zwycięstwa - do niechęci. To drugie głównie przez "toksyczne" zachowania Piotra. Trudno zapomnieć o tym, jak bardzo Piotr podpadł i Stelli i widzom właśnie w chwilach, gdy był zbyt ostry dla swojej partnerki. W pewnej chwili nawet koleżanki z programu odradzały jej dalszą relację z uczestnikiem i pchały w ramiona Czarka, który dołączył podczas Casa Amor. Stella i Piotr jednak doskonale wiedzieli, co do siebie czują i nawet jeśli ich związek nie wydawał się innym cukierkowy, dla nich był ważny. Teraz, po powrocie do Polski, planują wspólne zamieszkanie. Stella podjęła decyzję, że to ona przeprowadzi się do partnera. W sieci odważyła się na wpis, w którym nawiązała do swojej relacji z Piotrem: Idealny związek, to nie ten, w którym chodzicie uśmiechnięci 24/7 bo idealnych związków nie ma, związek partnerski to ten w którym możesz zasypiać i budzić się u boku ukochanej osoby, przy...