Ania i Włodek z "Love Island" podjęli decyzję o rozstaniu. W minioną niedzielę była uczestniczka randkowego show opublikowała w sieci szczery komentarz, w którym odpowiedziała na pytania internautów o jej relację z Włodkiem. Niestety, okazuje się, że związek pary to już przeszłość. Sprawdźcie, co powiedziała Ania z "Love Island".

Ania i Włodek poznali się w piątej edycji "Love Island", a ich relacja od samego początku wzudzała ogromne emocje wśród widzów. Para kilka razy dawała sobie szansę, po czym znów się rozstawała. Ostatecznie Ania i Włodek zostali parą, a po powrocie do Polski postanowili kontynuować swój związek. Ponad rok temu Ania i Włodek z "Love Island" zamieszkali razem, niestety teraz okazuje się, że ich związek to już przeszłość.

Ania z "Love Island" podczas relacji opublikowanej w niedzielę zdradziła, że rozstała się z Włodkiem.

Zobacz także: Agata z "Love Island 7" szczerze i ostro o kryzysie z Hubertem: "Nie będę chodzić po kątach i popłakiwać"

Ania nie chciała zdradzać, co dokładnie było przyczyną rozstania z Włodkiem, ale zaczęła sugerować, że w trudnych dla niej chwilach nie mogła liczyć na wsparcie partnera.

Ja oczywiście wiem, że w takich sytuacjach wina jest po obu stronach, bo to nie jest tak, że to jedna strona jest wszystkiemu winna. Natomiast są takie sytuacje których ja nie rozumiem, albo druga strona nie rozumie- mówiła Ania. I tutaj pytanie jest też do was. Jeżeli ktoś w relacji zmaga się z jakimiś trudnościami itd. to wy uważacie, że partner powinien go wtedy wspierać czy żądać przeprosin? (...) to nie jest tak, że winna jest jedna strona,ja też wiem, że ja dołożyłam do tego cegiełkę i też nie jestem bez winy i nie chcę się wybielać, ale są takie fundamenty moim zdaniem w relacji gdzie jest coś takiego jak wsparcie, jak szacunek, jak po prostu wspieranie drugiej osoby, bycie przy niej w lepszych i w gorszych momentach. Ja nie jestem w stanie ogarnąć swoją głową tego, że np. partner każe się przepraszać za to, że ktoś ma jakąś słabość, że ma swoje wady, tego po prostu nie rozumiem- dodała.