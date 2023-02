Ania i Włodek pomimo wielu wzlotów i upadków w "Love Island" zdecydowali się kontynuować swoją relację i dziś są naprawdę zgraną parą. Ostatnio jednak pojawiły się podejrzenia, że tak naprawdę ta dwójka... znała się przed udziałem w show i co więcej, tworzyła ze sobą związek! Ania i Włodek nie mogli tego przemilczeć i odnieśli się do krążących plotek. Sprawdźcie szczegóły! "Love Island": Ania i Włodek znali się przed udziałem w show?! Para zabrała głos Relacja Ani i Włodka na "Love Island" była niezwykle burzliwa, przez co para spotykała się z krytyką ze strony fanów. Dziś jednak obserwatorzy Ani i Włodka nie mają wątpliwości, że ta dwójka jest sobie pisana. Ostatnio w życiu zakochanych sporo się działo, m.in. Ania i Włodek z "Love Island" zamieszkali razem w Warszawie . Pomimo przeprowadzki do nowego miejsca, para wygospodarowała czas, aby odpowiedzieć na nurtujące fanów pytania, podczas Q&A na Instagramie. Jeden z internautów poprosił Anię i Włodka o wyjaśnienia w sprawie ich relacji. Pojawiły się bowiem plotki, że ta dwójka znała się przed udziałem w "Love Island"! - Podobno weszliście do programu jako para? - zapytał internauta. Ania i Włodek wspólnie odpowiedzieli: - Podobno weszliśmy jako para i wyszliśmy jako para - zaczęła Ania... - Na pewno wyszliśmy, a czy weszliśmy? - powiedział tajemniczo Włodek. - No nie, no nie było takiej opcji! Nikt się nie znał przed programem! - dodała Ania. - Skąd ja mogłem znać jakąś panią z Kielc? - odparł Włodek. - A ja jakiegoś pana gdzieś gdzieś zza Warszawy. - Ale dzięki programowi mieliśmy możliwość się poznać i właśnie dzięki niemu wyszliśmy jako para - Wyszliśmy, ale nie weszliśmy - podsumowała Ania. Zobacz także: ...