W miniony czwartek stacja TV4 zaskoczyła widzów "Love Island" instagramowymi relacjami, na których pojawiły się pary, które poznały się w na Wyspie Miłości i ich związek trwa do dziś. Pośród nich nie zabrakło Ani i Włodka, którzy, jak twierdzą widzowie, nie są razem. Czy faktycznie taka jest prawda?

„Love Island”: Ania i Włodek znowu razem?

Miłosne programy typu "Love Island" to nie tylko trampolina do sławy, ale także możliwość poznania przyjaźni na całe życie i prawdziwej miłości. Nie da się także ukryć, że pomimo upływu czasu format wciąż cieszy się dużą popularnością - właśnie dlatego produkcja idzie za ciosem i rozkręca castingi do ósmej już edycji miłosnego show. Z tej okazji produkcja postanowiła zaprosić na nagrania pary, które połączyła Wyspa Miłości i które do teraz tworzą udane duety. Tym sposobem w nagraniu wzięli udział Magda i Igor, Sebastian i Wiktoria, Armando i Ola oraz Włodek i Ania. Obecność tych ostatnich wzbudziła spore poruszenie w sieci.

Jakiś czas temu wszyscy podejrzewali, że Ania i Włodek z "Love Island" rozstali się. Wówczas faktycznie para przeżywała kryzys. Również Ania w jednym ze swoich InstaStories przyznała, że "nie ma już czego ratować. Teraz jednak komentarz Włodka nieźle zaskoczył fanów!

- Ania i Włodek nie są razem. Myślę, że nie powinni być w reklamie - napisała jedna z internautek.

Wówczas Włodek stanowczo odpowiedział:

- Tak? To nawet nie wiedziałem, dzięki za info - odpisał ironicznie.

To oznacza, że jednak Ania i Włodek są razem? Mamy nadzieję, że wkrótce ta dwójka ostatecznie rozwieje wszelkie wątpliwości na temat ich relacji!

