Armin z "Love Island" opublikował na Instagramie nowe zdjęcia i zaskoczył internautów. Czy były uczestnik randkowego show właśnie uciął wszystkie plotki o jego rzekomym rozstaniu z Laurą? Wymowne kadry trafiły do sieci, a w komentarzach zawrzało. Co z relacją zwycięzców ósmej edycji hitu Telewizyjnej Czwórki? Wszystko stało się jasne...

Laura i Armin z "Love Island" znowu razem

W ostatnim czasie chyba wszyscy fani 'Love Island" zastanawiali się, co dzieje się ze związkiem zwycięzców ósmej edycji show. Niestety, od jakiegoś czasu para nie pokazywała w sieci wspólnych zdjęć, a fani zaczęli plotkować o ich rozstaniu. Ostatnio Laura z "Love Island" wydała oświadczenie, w którym nawiązała do pytań o jej relację z Arminem. Internauci spekulowali, że to już koniec związku pary, jednak teraz Armin zaskoczył nowym wpisem pod którym pojawiły się nowe zdjęcia z Laurą!

Okazuje się, że Armin i Laura polecieli razem do Hiszpanii!

Jak nie możesz pozbierać myśli, to znaczy, że czas odpocząć na wakacjach… w Hiszpanii… z najlepszym przyjacielem… opalając się! napisał Armin.

Internauci od razu ruszyli z komentarzami. Fani są zachwyceni, że para z "Love Island" znów jest razem.

Robaczki kochane cieszę się że po mimo plotek jesteście razem pozdrawiam serdecznie

W końcu razem

Najlepszym przyjacielem i miłością, czy tylko przyjacielem? Bardzo Wam kibicujemy komentują internauci.

Armin zareagował na ostatni komentarz i wymownie odpowiedział:

jedno nie wyklucza drugiego odpisał na Instagramie.

Wygląda więc na to, że Laura i Armin wciąż są razem! Może potwierdzać to również najnowsze nagranie na profilu byłej uczestniczki "Love Island". Laura pokazała uroczy film z wyjazdu do Hiszpanii.

Kibicujecie tej parze?