Laura z "Love Island" dała się poznać jako bardzo sympatyczna dziewczyna. W programie prawie od samego początku tworzyła parę z Arminem, z którym udało jej się wygrać program. Para jest ze sobą do dziś i wygląda na to, że świetnie się razem ze sobą dogaduje. Ostatnio Armin postanowił namówić Laurę do zmiany fryzury! Ona miała pewne wątpliwości, ale ostatecznie zgodziła się na prośbę partnera. Nie każdy by się na to zdecydował.

Reklama

Laura z "Love Island" zmieniła fryzurę. Namówił ją do tego Armin

Laura i Armin zwyciężyli 8. edycję "Love Island" i jako jedyni nadal są razem. Fani programu chętnie śledzą losy swoich ulubionych uczestników w mediach społecznościowych. Ostatnio Lori z "Love Island" przeszła metamorfozę i zdecydowała się na grzywkę. Wygląda na to, że teraz chęć zmian natchnęła również Armina, który namówił Laurę, by ta również ścięła włosy. Na dodatek zdecydował się za nią to zrobić. Laura postanowiła opublikować na swoim InstaStories, jak jej partner bawi się we fryzjera.

Widzicie, do czego Armin mnie zmusza. Chyba za bardzo mu się Lori spodobała w nowym wydaniu. Chcesz mi coś powiedzieć? — powiedziała Laura.

Grzywki zawsze mi się podobały. — odpowiedział Armin.

Laura i Armin z "Love Island" Instagram @laura.golaszewska

Zobacz także: Bartek z "Love Island" potwierdził rozstanie z Karoliną. Jaqueline nie zostawiła tego bez komentarza

Laura zdecydowała się na grzywkę, czym później pochwaliła się na swoim Instagramie. Była uczestniczka "Love Island" podkreśliła, że zrobiła to właśnie za namową swojego partnera!

I co myślicie, że Armin dobrze mi doradził z grzywką? — zapytała Laura.

Wyglądasz zajeb***ie seksowanie Lauruś — odpowiedział Armin.

Mam nadzieję, bo to Ty mi kazałeś zrobić — dodała była uczestniczka ''Love Island''.

Laura i Armin z "Love Island" Instagram @laura.golaszewska

Zobacz także: Randkowy program spada z anteny! A co z "Love Island"?

Laura jest jedną z najbardziej lubianych uczestniczek 8. edycji miłosnego hitu Polsatu. Na swoim Instagramie zgromadziła ponad 100 tysięcy obserwujących, których postanowiła zapytać o zdanie odnośnie do swojej nowej fryzury. Znaczna większość, bo aż 96% osób odpowiedziało, że wygląda cudownie. Nie możemy się z nimi nie zgodzić!

Reklama

A wy jak oceniacie zmianę Laury z "Love Island"? Ścięlibyście włosy na prośbę partnera?

Laura i Armin z "Love Island" Instagram @laura.golaszewska