Laura i Armin z "Love Island" zaledwie kilka tygodni temu zaskoczyli swoich fanów zwracając się do nich z pytaniem o to, jakie imię wybrać dla chłopca i dziewczynki. Co więcej, była uczestniczka randkowego show pozowała wówczas z wózkiem dziecięcym, co wywołało ogromne emocje wśród internautów... Teraz Laura przekazała wspaniałe wieści i pochwaliła się swoim szczęściem!

Laura z "Love Island" pokazała zdjęcie z dzieckiem

Laura i Armin wzięli udział w ósmej edycji "Love Island" i wygrali randkowe show prowadzone przez Karolinę Gilon. Od zakończenia programu zakochani wciąż są razem, a jakiś czas temu okazało się, że zamieszkali razem. Na początku roku chyba wszyscy fani pary zadawali sobie jedno pytanie: czy Laura i Armin z "Love Island" spodziewają się dziecka? Teraz wszystko stało się jasne!

Laura z "Love Island" pochwaliła się swoim szczęściem.

Polsat/Love Island. Wyspa miłości

Laura z "Love Island" podczas relacji na InstaStories pokazała urocze zdjęcie z noworodkiem i rozwiała wszystkie wątpliwości. Okazuje się, że na świecie pojawiła się... siostrzyczka byłej uczestniczki programu Telewizyjnej Czwórki. Laura przekazała radosne wieści.

Wczoraj poznałam swoją siostrzyczkę zdradziła Laura.

Tylko spójrzcie na ten uroczy kadr!

Instagram @laura.golaszewska

Wygląda więc na to, że kilka tygodni temu Laura poszukiwała imienia dla swojej siostry. Zaskoczeni?

Śledzicie losy Armina i Laury z "Love Island"?