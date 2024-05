Laura Gołaszewska i Armin Pawlak wygrali 8. edycję "Love Island" oraz wzajemną miłość, którą pielęgnują do dziś. Właśnie podzielili się swoim szczęściem na Instagramie:

To już 6 miesięcy

Fani są zachwyceni tym, czego się dowiedzieli.

Laura i Armin z "Love Island" mają co świętować

Początki znajomości Laury i Armina w "Love Island" widzowie mogli śledzić podczas emisji 8. edycji. Wówczas pokochali ich na tyle, by zdecydować, że to właśnie oni zasługują na zwycięstwo w programie. Niedawno Armin i Laura z "Love Island" pochwalili się radosną nowiną, że znają się już 9 miesięcy, ale to właśnie dzisiaj świętują pół roku swojego związku.

To już 6 miesięcy. Było super… Będzie jeszcze lepiej… Tak, mała G. Wszystko przed nami! - napisał Armin na Instagramie.

Instagram @armin_pawlak

Internauci cieszą się ich szczęściem i nie szczędzą im pięknych słów. Nieustannie od wygranej w "Love Island" trzymają za nich kciuki i chcą, by im się udało:

I oby już do końca razem! btw tańczycie jeszcze czasami w kuchni?

Ja myślałam, że to już z rok! Oby tak dalej, ulubieni ludzie

Wasze dzieci będą tak piękne, że nie mogę

Nie ma idealnych ludzi są tylko idealnie dobrane pary

Bije od was taka pozytywna energia. Dużo szczęścia życzę

Tak mało ludzi w was wierzyło w szczególności w Ciebie @armin_pawlak a ja od samego początku widziałam w Tobie troszkę łobuza ale o dobrym ciepłym serduszku życzę wam obojgu wszystkiego co najlepsze przede wszystkim szczęścia i miłości która w was jest... Niech nigdy światełko nie przygaśnie

Zjawiskowi… pasujecie do siebie idealnie. Szczęścia

Fani zastanawiają się czy nie będzie już kolejnej edycji "Love Island", wszystko przez pojawiające się doniesienia, że Karolina Gilon ma dołączyć do nowego programu śniadaniowego Polsatu. W rozmowie z Party.pl. prowadząca "Wyspy Miłości" potwierdziła, że format nie pojawi się w nadchodzącej jesiennej ramówce.

