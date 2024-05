Laura z "Love Island" podczas relacji na InstaStories rozwiała wątpliwości w sprawie jej relacji z Arminem. Od kilu tygodni internauci zastanawiają się, czy zwycięzcy randkowego show wciąż są razem czy może podjęli decyzję o rozstaniu. Teraz wszystko stało się jasne, a Laura zaskoczyła wyznaniem!

Laura i Armin poznali się w ósmej edycji "Love Island" i bardzo szybko stworzyli parę. Uczestnicy dotarli aż do wielkiego finału i wygrali randkowe show Telewizyjnej Czwórki. Po powrocie do Polski Laura i Armin podjęli decyzję o kontynuowaniu swojej relacji, a po jakimś czasie ogłosili, że zamieszkali razem. Niestety, w ostatnim czasie pojawiły się plotki o rozstaniu zwycięzców randkowego show. Kilka tygodni temu Laura z "Love Island" znowu pozowała na ściance sama, a to znów podgrzało atmosferę wokół byłych uczestników programu.

Teraz Laura zabrała głos i podczas relacji na InstaStories ujawniła, że wciąż jest z Arminem! Co więcej zakochani w maju będą świętować szósty miesiąc swojego związku.

Laura zdradziła swoim fanom, jak dziś wygląda jej relacja z Arminem. Para wciąż się poznaje, a w ich związku nie brakuje zwrotów akcji.

Tak naprawdę cały czas się poznajemy. Nasza relacja zaczęła się bardzo intensywnie bo od pierwszego dnia mieszkaliśmy razem, a drugiej nocy już spaliśmy w jednym łóżku do końca programu przez półtora miesiąca więc od razu jakbyśmy się wprowadzili do siebie. Teraz mamy czas na spokojnie siebie poznać, zobaczyć jak to wygląda. Jesteśmy oboje bardzo temperamentni i oboje pracujemy nad sobą bo oboje mamy problemy z bliskością więc to skutkuje, że często wchodzimy w konflikty między sobą. Najważniejsze żeby starać się zachować szacunek do siebie i żeby było zaangażowanie. Związek to jest naprawdę ciężka praca

wyznała podczas relacji na InstaStories.