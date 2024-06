Kultowy program emitowany był w latach 2002-2005 i zyskał sporą rzeszę fanów. Choć z anteny Polsatu zniknął już prawie dwie dekady temu, to nadal wspomniany jest z wielkim sentymentem. Prowadził go wówczas Krzysztof Ibisz, który ponownie wcieli się w rolę prowadzącego. Wiecie już o jakim programie mowa?

Krzysztof Ibisz ponownie poprowadzi kultowy program, który zniknął z anteny prawie 20 lat temu. Teleturniej sprawdzał uczestników z zakresu wiedzy ogólnej oraz sprawność w licytacji i negocjacjach - a mowa oczywiście o programie "Awantura o kasę". Portal Pomponik.pl właśnie przekazał, że znów zobaczymy uwielbiany przez widzów teleturniej na antenie Polsatu. Nagrania do nowej serii mają ruszyć już lada chwila. Do dziś wielu telewidzów wspomina go z ogromnym sentymentem, a fragmenty programu podbijają sieć! Pamiętacie go?

W pierwszym etapie rywalizacji udział brały trzy drużyny składające się z czterech graczy (niebieska, zielona i żółta). Na początku gry każdy zespół otrzymywał po 5000 złotych – były to pieniądze, które służyły do licytacji. Zespół, który okazał się najlepszy w licytacji, odpowiadał na pytania.

W finale rywalizowały dwa zespoły: zwycięzcy pierwszego etapu oraz mistrzowie.

Krzysztof Ibisz niedawno wypowiedział się na temat tego teleturnieju i jak zauważył, "Awantura o kasę" wciąż może się cieszyć wielkim zainteresowaniem.

Kiedyś ta opowieść telewizyjna była troszkę inna, ale jeśli patrzę na moje teleturnieje, jak np. 'Awantura o kasę' czy wcześniej 'Życiowa szansa', to tak naprawdę sądzę, że one z powodzeniem mogłyby być emitowane także dzisiaj. Oczywiście skończyły się, bo każdy już miał po trzysta odcinków, ale myślę, że gdyby one wróciły, znowu byłyby wielkimi hitami. Może jest trochę inna realizacja, inne światło, kamery, ale sama treść, sens, emocje są ponadczasowe. Więc to jest tylko kwestia sposobu opowiadania, a finalnie to, co najważniejsze, jest powtarzalne

- niedawno mówił Krzysztof Ibisz w rozmowie z Polsat.pl.