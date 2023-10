Media właśnie obiegła informacja, że program "Mam talent" już wkrótce wróci na antenę TVN. Przed nami 15. edycja kultowego już show, w którym zaskoczą nie tylko uczestnicy, ale także nowi jurorzy. Stacja ogłosiła teraz nadchodzące zmiany. Będziecie zaskoczeni!

"Mam talent" już od 2008 roku bawi widzów TVN. Od tamtej pory we wszystkich edycjach jurorkami były Agnieszka Chylińska oraz Małgorzata Foremniak. Zmieniali się jedynie ich towarzysze, wśród których znaleźli się Kuba Wojewódzki, Robert Kozyra, Agustin Egurrola i Jan Kliment. Piosenkarka wraz z aktorką ze wszystkimi potrafiły znaleźć wspólny język, mimo że czasami widać było, że na planie leciały iskry.

- To ciężka praca, głównie związana z tym, aby być uczciwym. Jak ja jestem uczciwa, to później lepiej śpię, bo mam takie poczucie, że niczego nie udawałam. Uczymy się metodą prób i błędów. Ja jestem cały czas w tym procesie, ponieważ za każdym razem jest inaczej. Nie zakładam jakiegoś uniformu jurorki Agnieszki Chylińskiej z poprzedniej edycji. Bo czasami jest tak, że to, co działało w zeszłej edycji, już nie działa. Po pierwsze dzieciaki idą do przodu (...) każdy jest indywidualnością, więc ja nie mogę gadać tego samego - mówiła Agnieszka Chylińska w rozmowie z "Co za tydzień".