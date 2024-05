Radosna nowina obiegła właśnie media! Krzysztof Ibisz i jego żona Joanna spodziewają się drugiej wspólnej pociechy. Dla prezentera będzie to jednak już czwarte dziecko. Pokazali urocze zdjęcia, pod którym w ułamku sekundy pojawiły się gratulacje.

Krzysztof Ibisz znów zostanie ojcem!

21 maja Krzysztof Ibisz z żoną obwieścili światu, że ich rodzina niebawem się powiększy. Na Instagramie pojawiło się urocze zdjęcie, na którym pozują wraz z synkiem, a Joanna trzyma się za wyraźnie już zaokrąglony brzuszek. Pod nim napisała:

Będzie nas więcej

Krzysztof Ibisz z żoną spodziewają się dziecka Instagram@krzysztof_ibisz_official

Oboje wyglądają na naprawdę bardzo szczęśliwych! Internauci również podzielili ich euforię i zasypali ich gratulacjami.

Fantastycznie! Gratulacje dla Was

Asiu, super wiadomość! Gratulacje!

Wspaniała wiadomość

Gratulacje. Zdrowia i pomyślności

Krzysztof i Joasia są małżeństwem od 2021 roku i wychowują wspólnie synka Borysa, który przyszedł na świat rok później. Dla ukochanej prezentera jest to pierwsze dziecko, natomiast on sam ma jeszcze dwójkę pociech z poprzednich związków. Z Anną Zejdler, z którą był związany od 1998 do 2004 roku doczekał się syna Maksymiliana, z kolei z Anną Nowak, z którą był od 2005 do 2009 roku, doczekał się syna Vincenta.

Warto wspomnieć, że swego czasu związek Krzysztofa Ibisza i Joanny budził sporo skrajnych emocji ze względu na sporą, wynoszącą aż 27 lat różnicę wieku. Z czasem jednak odbiorcy się do nich przekonali i dziś chętnie im kibicują. Nic więc dziwnego, że chociaż na co dzień para stara się raczej chronić swoją prywatność, tak szybko zdecydowali się podzielić szczęśliwą nowiną.

Gratulujemy!

