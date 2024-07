Maria Tyszkiewicz przeistoczyła się w 2Paca w przeboju „Changes”. Piosenka ujrzała światło dzienne dopiero trzy lata po jego śmierci.

To jest jedna z piosenek, niosą przekaz, który lubię najbardziej. To jest piosenka, która zmienia świat. To następuje wolno i to jest proces długotrwały, ale fakt, że wykonujemy teraz tę piosenkę w tym gronie, że państwo zobaczą ją przed telewizorami i ten jej głęboki przekaz cały czas idzie w świat. To jest taka rzecz, która ma szansę uczynić nas lepszymi ludźmi. Marysia jesteś wspaniałym artystą i jestem szczęśliwa, że mogę siedzieć w tym programie i oglądać takie talenty – Małgorzata Walewska była zachwycona metamorfozą Marii.