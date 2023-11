Jedna z bardziej kontrowersyjnych gwiazd polskiego show-biznesu, Laluna, skomentowała jedną z głośniejszych afer w rodzimym internecie, "Pandora Gate". Bohaterka "Królowych życia" odniosła się do Marcina Dubiela. Jak zawsze, powiedziała, to co myśli.

Reklama

Laluna o Marcinie Dubielu

Nie da się ukryć, że od dłuższego czasu świat żyje jedną z najgłośniejszych afer minionych tygodni. "Pandora Gate" wstrząsnęła polskim Internetem oraz światem show-biznesu. Po tych wydarzeniach niektórzy z influencerów, zmaieszanych w sprawę postanowili usunąć się w cień. Pozostali natomiast postawili na liczne oświadczenia. Ostatnio wszyscy mówili więc o nowym nagraniu Marcina Dubiela, który zalewa się łzami. Wówczas Sylwester Wardęga nie zostawił na nim suchej nitki. Teraz głos zabrała także bohaterka "Królowych życia".

Youtube/Marcin Dubiel Youtube/Marcin Dubiel

Zobacz także: Przed chwilą wypłynęły odrażające fakty "Pandora Gate". Konopskyy podał szczegóły

Nie da się ukryć, że Laluna słynie z ciętego języka. Celebrytka zawsze mówi to, co myśli. Początkowo robiła to na antenie programu "Królowe życia", obecnie z kolei w produkcji "Diabelnie Boskie". Gwiazda jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu nie brakuje równie kontrowersyjnych treści. Teraz została zapytana o aferę "Pandora Gate" i Marcina Dubiela.

Laluna o Dubielu Instagram @lala_laluna_official

Zobacz także: Fagata nagle wróciła na Instagram po aferze Pandora Gate. Takiego zdjęcia nikt się nie spodziewał

W czasie instagramowej sesji pytań i odpowiedzi, padło pytanie:

Co sądzisz o nowym filmiku Dubiela?

Reklama

Laluna szczerze odpowiedziała:

Nie widziałam filmu Dubiela. Nie wpier... się w tą sprawę, ale wiem, że Wardęga wyjaśnił Dubiela, więc serio zostawmy to już służbom wyższym - oni ich wyjaśnią!