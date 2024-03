Dagmara Kaźmierska najpierw podbiła serca widzów w programie "Królowe życia", a teraz robi furorę w "Tańcu z gwiazdami". To, jak wielką popularnością i sympatią cieszy się ta gwiazda jest naprawdę niesamowite. Tylko na Instagramie jej losy śledzi ponad 1,1 mln fanów! Również jej nagranie z występów w "Tańcu z gwiazdami" biją rekordy, których żadna inna gwiazda przebić nie może. Jak widać, Dagmara to naprawdę prawdziwa "Królowa życia".

Reklama

Jak dziś wygląda Dagmara Kaźmierska wiedzą wszyscy, a czy wiecie, jak wyglądała 20 czy 30 lat temu? Gwiazda chętnie dzieli się swoimi fotkami z przeszłości na Instagramie, a my przygotowaliśmy dla Was galerię zdjęć "Królowej życia" właśnie z jej zdjęciami sprzed lat. To po prostu trzeba zobaczyć!

Jak kiedyś wyglądała Dagmara Kaźmierska

Dagmara Kaźmierska to absolutna faworytka widzów "Tańca z gwiazdami" i choć jurorzy nie są dla "Królowej życia" zbyt łaskawi w ocenach, to jednak wszyscy są przekonani, że gwiazda długo będzie gościć w programie, bo z pewnością sms-ów od fanów jej nie zabraknie. Jej pogoda ducha i radość z tańca dosłownie zarażają pozytywną energią wszystkich! Ale Dagmara Kaźmierska od zawsze miała w sobie ten dar rozsiewania pozytywnej energii. Wystarczy spojrzeć na jej stare zdjęcia! Od zawsze była niezwykle barwną postacią.

Reklama

Zobacz także: Marcin Hakiel o drugim występie Dagmary Kaźmierskiej: "Królowej nie dotyczą pewne normy"