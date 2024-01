Rafał Grabias z "Królowych życia" pojawił się na jednej z kinowych premier. Jego zdjęcia ze ścianki trafiły od sieci, a media zaczęły rozpisywać się o nim, wspominając jednocześnie jego żałobę po śmierci Gabriela Seweryna. Gwiazdor TTV nie ukrywa, że jest to dla niego trudne:

Ile jeszcze?! - skomentował.

Opublikował w sieci jeszcze coś smutniejszego.

Rafał Grabias z "Królowych życia" ma dość

Ostatni rok był niewyobrażalnie ciężki dla Rafała Grabiasa z "Królowych życia". Gwiazdor TTV z całych sił stara się uporać z żałobą i wrócić do normalnego życia. Ostatnio pozował do zdjęć podczas premiery "Dziewczyny influencera". W mediach zaczęły pojawiać się nagłówki, że to jego pierwsze publiczne wyjście od śmierci byłego partnera. Rafał Grabias postanowił zareagować na dotykające go tytuły, komentując je wymownym:

Chwilę później Rafał Grabias opublikował swoje ostatnie zdjęcie, które zostało mu zrobione podczas medialanego wyjścia, parafrazując pojawiające się w sieci komentarze:

Widziałeś/łaś jak on się ubrał? Żółty płaszcz! Przecież to minęło dopiero 2 miesiące. Jak tak mógł? Bezczelny typ. A jak się uśmiechał! Na jego twarzy nie widać smutku. Wszystko było udawane. Chciał zrobić zasięgi.

Popularność sprawiła, że prywatne tragedia stała się medialną kwestią, którą internautom i mediom bardzo łatwo komentować. Podkreślamy, że każdy ma prawo przeżywać żałobę na swój sposób, a Rafałowi Grabiasowi życzymy dużo siły, by mógł sobie z nią poradzić.