Para znana z hitowego show TVP co rusz zaskakuje fanów nowymi relacjami z czerwcowego wypoczynku, a rolniczka zorganizowała nawet na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi. Niemożliwe, co zauważyli fani! Zakochani już się tego nie wyprą?

Klaudia i Valentyn z "Rolnika" dzielą się swoim szczęściem. Fani od razu zauważyli

Ostatnie dni to prawdziwa gratka dla fanów Klaudii i Valentyna z "Rolnika": para znana z popularnego show co rusz dzieli się nowymi ujęciami czy nagraniami ze wspólnego wyjazdu z góry. To tym bardziej niecodzienne, że zwykle zakochani pilnie strzegą swojej prywatności.

Tym razem jednak Klaudia z "Rolnik szuka żony" pokusiła się nawet o sesję pytań i odpowiedzi na InstaStories, gdzie została zapytana m.in. o uderzające podobieństwo do narzeczonego:

Jak często słyszysz, że wyglądacie jak rodzeństwo? - zapytali fani Klaudię.

Klaudia nie zwlekała z odpowiedzią, jednak przyznała, że nie spotkała się wcześniej z podobnym stwierdzeniem:

Pierwszy raz - odpowiedziała wyraźnie zaskoczona rolniczka.

Myślicie, że fani faktycznie mają rację i para jest nie tylko dobrana pod względem charakteru, ale również fizycznego podobieństwa?

Co ciekawe, niedawno Klaudia i Valentyn z "Rolnika" oznajmili fanom, że szykują się do wesela. Jak się okazuje, tym razem będą tam w charakterze gości, ale kto wie: być może niebawem para obwieści, że planuje się pobrać?

