Kinga Rusin przebywa obecnie w Argentynie, gdzie realizowana jest druga edycja programu "Agent-Gwiazdy". W show wezmą udział m.in. Jarek Kret, Odeta Moro czy Olga Frycz. Podróż do Argentyny to dla Kingi wielka przygoda, ale nawet tam gwiazda nie zapomina o swoich fanach na Instagramie i chętnie pokazuje im swoje zdjęcia z dalekiej podróży. Tym razem Kinga zaskoczyła fanów publikując fotkę bez makijażu, a w opisie zdjęcia skierowała apel do Polaków. Jaki? Zobacz!

Reklama

Kinga Rusin bez makijażu na Instagramie

Wrzucam "szokujące zdjęcie bez makijażu prosto z Argentyny" licząc na to, że wraz z nim rozejdzie się po internecie mój apel! Apeluję o to, żeby wszyscy wrażliwi Polacy, którym na sercu leży ochrona środowiska, w szczególności naszych lasów i żyjących w nich dzikich zwierząt zabrali głos w sprawie skandalicznych, nowych pomysłów Ministerstwa Środowiska dotyczących likwidacji jakiegokolwiek nadzoru nad Lasami Państwowymi i znacznego ograniczenia możliwości działania organizacjom ekologicznym. Włączcie się proszę do dyskusji pod ostatnim postem na moim fanpage'u na facebooku. Nie pozwólmy odebrać sobie głosu i zakneblować ust. To NASZE a nie "ich" narodowe dobro!, napisała Kinga Rusin.

Fani Kingi Rusin są zachwyceni jej zdjęciem bez makijażu i chwalą gwiazdę!

Brawo pani Kingo! Oby jak najwięcej osób szło Pani śladami, bo tego nam potrzeba w dzisiejszych czasach Pani bez makijazu jak nastolatka :)

ZOBACZ: Rusin wycięła Lisa ze wspólnego zdjęcia i prowokuje wpisem: Zdjęcie z "Pierwszym Mężem". Iga Lis pokazała oryginał!

Zobacz także

Kinga Rusin bez makijażu:

Instagram

Kinga Rusin jest obecnie w Argentynie.

Instagram @kingarusin

Reklama

Gwiazda kręci tam drugi sezon Agenta!