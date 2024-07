Program "You Can Dance. Nowa generacja" już niedługo ponownie pojawi się na antenie TVP. Według medialnych doniesień w tanecznym show dedykowanym dla najmłodszych mają zajść spore zmiany - przede wszystkim w składzie jurorskim. Swojego miejsca ma być pewny jedynie Agustin Egurrola. Kto zatem może zastąpić Miszę Kostrzewskiego i Klaudię Antos? Już od pewnego czasu mówi się, że w jury drugiej edycji "You Can Dance. Nowa generacja" może pojawić się... Katarzyna Cichopek! Czy to prawda? Zapytaliśmy o to samą zainteresowaną!

Reklama

Zobacz także: Opole 2022: Katarzyna Cichopek zadała szyku w cekinowej marynarce i szortach

"You Can Dance": Katarzyna Cichopek nową jurorką?

Stacja TVP szykuje się już do drugiej edycji "You Can Dance. Nowa generacja", w której podobno nie zobaczymy już Klaudii Antos i brata Małgorzaty Rozenek, Miszy Kostrzewskiego. Swojego miejsca ma być jednak pewna prowadząca show, Ida Nowakowska, a także przewodniczący jury, Agustin Egurrola. Z kolei magazyn "Party" ostatnio dowiedział się, że miejsce w jury drugiej edycji "You Can Dance" może należeć do Katarzyny Cichopek!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Katarzyną Cichopek i zapytaliśmy ją o te medialne doniesienia. Na pytanie, czy rzeczywiście zobaczymy ją w jury tanecznego show, aktorka odpowiedziała:

- Rzeczywiście rozmowy trwają. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie mam jeszcze żadnego potwierdzenia i postawionej kropki, ale nie ukrywam, że to byłoby kolejne spełnienie marzenia - odpowiedziała Katarzyna Cichopek.

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam gwiazda? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Zobacz także