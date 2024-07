1 z 7

Rozpoczęły się nagrania 11. edycji programu Must be the Music. Nowym jurorem programu został Tymon Tymański! Ale chyba dopiero teraz, gdy widzimy muzyka na jednym zdjęciu z resztą jurorów, dociera do nas, że to prawda :)

Tymon Tymański jest kompozytorem, poetą, założycielem i liderem takich zespołów Miłość, czy Kury. Ma na swoim koncie mnóstwo płyt, nagród muzycznych (m.in. Złotą Kaczkę za muzykę do filmu „Wesele”).

Jest artystą wyrazistym, znanym z ciętego języka i mocnych opinii. Nie ma wątpliwości, że w programie będzie dochodziło do słownych utarczek jego i Kory, która też lubi powiedzieć to, co myśli, bez poprawności politycznej. Jednym słowem w tej edycji show będzie się działo.

Na zdjęciach z pierwszych nagrań show można podziwiać Korę, która zachwyca wyglądem. W tak dobrej formie nie była chyba dawno.

Zobaczcie naszą galerię!

