Tymon Tymański został oficjalnie nowym jurorem programu "Must be the music"! Na Facebooku show pojawiło się pierwsze nagranie z castingów do 11. edycji programu. Czy to dobry wybór? Jak rockowy muzyk poradzi sobie w nowej roli?

Tymon Tymański nowym jurorem Must be the Music!

Wśród kandydatów na nowego jurora Must Be The Music pojawiło się mnóstwo artystów. Stachursky (który zwyciężył w sondzie wśród użytkowników Party.pl), Maciej Maleńczuk czy Muniek Staszczyk. Jednak to Tymon Tymański wydawał się najpewniejszy, zwłaszcza, że jakiś czas temu o jego udziale w show Polsatu pisał sam... Kuba Wojewódzki, który dziwił się, że muzyk chce podjąć takie wyzwanie:

Człowiek, który z wieloletniego odmawiania takim propozycjom uczynił swoje ideologiczne kredo. Zastanawiam się, komu bardziej współczuć, widzom czy jemu - napisał w swoim felietonie w Polityce.

Czy to dobra decyzja Polsatu? Tymon Tymański jest kompozytorem, poetą, założycielem i liderem zespołów Miłość, Kury czy Masło. Ma na swoim koncie mnóstwo płyt, nagród muzycznych (m.in. Złotą Kaczkę za muzykę do filmu „Wesele”), ale i wiele kontrowersji. Artysta znany jest z ciętego języka i mocnych opinii, przez które miał problemy z prawem.

Tymański zastąpi w roli jurora Piotra Roguckiego, który zrezygnował z udziału w show ze względu na nowe projekty muzyczne.

Coś czujemy, że wraz z Korą dadzą popalić wszystkim uczestnikom! To może być najciekawsza edycja programu "Must be the music".

Tymon Tymański na planie Must be the music:

Nagrania 11. edycji #MBTM właśnie wystartowały! Wsród jurorów po raz pierwszy Tymon Tymański:)

Tymon Tymański nowym jurorem Must be the music:

Zastąpi w tej roli Piotra Roguckiego