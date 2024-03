Widzowie mieli już okazję zobaczyć, co wydarzy się w najnowszym odcinku "Love Island". Ten fragment na pewno wzbudził ich ciekawość. Na Wyspie Miłości robi się gorąco. Co Adrian miał do powiedzenia nowej uczestniczce? Koniecznie zobaczcie!

"Love Island": Adrian zdradza prawdę o nowej uczestniczce?

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie duże kontrowersje wzbudził związek Karoliny Gilon z Mateuszem z "Love Island" po tym jak prowadząca miłosne show opublikowała romantyczny wpis, w którym zwróciła się do ukochanego. Jednocześnie jednak na wizji pojawiła się kolejna, dziewiąta już edycja uwielbianego formatu. Bez wątpienia, to właśnie na ten moment czekali spragnieni emocji widzowie. Ci nie czują się rozczarowani, ponieważ już pierwsze odcinki wzbudziły spore kontrowersje. Podobnie jak śmiałkowie, którzy pojawili się na Wyspie Miłości. Teraz znowu będzie gorąco!

Ostatnio w "Love Island" ciśnienie poniósł Dan, który przypadł do gustu niemalże wszystkim uczestniczkom. Teraz z kolei w programie pojawiła się nowa, kobieca twarz. Jak się okazje, ta jest w stanie namieszać, ponieważ Adrian już wcześniej miał z nią coś wspólnego:

Myślę, że domyślasz się, że rozpoznałem Ciebie zaczął tajemniczo, w kierunku nowej uczestniczki.

Pomimo faktu, że ta początkowo nie mogła skojarzyć faktów, szybko przypomniała sobie, kim jest jej towarzysz:

Myślę, że zostawiamy to między nami skwitował Adrian.

Nie da się ukryć, że ta tajemnicza sytuacja w "Love Island" zaintrygowała internautów:

Zaciekawiło mnie to teraz max o co może chodzić

Ale teraz jestem ciekawa

Co to za jakiś rebus?

Wy też jesteście ciekawi, o co chodzi? Mamy nadzieję, że przekonamy się już niebawem!

Nowa singielka Love Island Instagram @loveislandwyspamilosci