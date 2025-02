Okrzyknięto ją najpiękniejszą uczestniczką w historii "Hotelu Paradise". Tak dziś wygląda Vanessa

Vanessa Wietrzyk zyskała ogromną sympatię fanów i sporą popularność dzięki występowi w 4. edycji "Hotelu Paradise". Choć programu nie udało jej się wygrać, to jednak nawet po zakończeniu swojej przygody w show TVN7, fani z chęcią śledzą jej dalsze losy. To właśnie ona została również okrzyknięta przez widzów programu, jako "najpiękniejsza uczestniczka w historii Hotelu Paradise". A co słychać u niej dziś? Od jej zdjęć na Instagramie w dalszym ciągu trudno oderwać wzrok!