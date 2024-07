"Taniec z Gwiazdami" niezmiennie pozostaje najchętniej oglądanym show w telewizji. Co tydzień miliony widzów śledzą zmagania gwiazd na parkiecie, które dają z siebie wszystko, by wypaść jak najlepiej przed srogimi jurorami i publicznością. Najlepiej do tej pory radzi sobie Ania Wyszkoni. Przypomnijmy: Wyszkoni kroczy po zwycięstwo w "TzG". Zrobiła fanom bardzo osobisty prezent

W dzisiejszym odcinku najlepiej wypadła Ania Wyszkoni, która wykonała romantyczną rumbę. Świetnie poradzili sobie dziś również Mateusz Banasiuk oraz Agnieszka Sienkiewicz. Według jurorów najgorzej spisał się dziś Misiek Koterski.

Punktacja jurorów po wszystkich tańcach:

Anna Wyszkoni i Jan Kliment (rumba) - 39 punktów

Mateusz Banasiuk i Hania Żudziewicz (taniec współczesny) - 38 punktów

Agnieszka Sienkiewicz i Stefano Terrazzino (walc wiedeński) - 37 punktów

Marcelina Zawadzka i Rafał Maserak (walc wiedeński) - 36 punktów

Rafał Maślak i Agnieszka Kaczorowska (jive) - 30 punktów

Jan Mela i Magda Soszyńska Michno (pasodoble) - 28 punktów

Marcin Miller i Nina Tyrka (walc wiedeński) - 27 punktów

Joanna Orleańska i Przemysław Modrzyński (fokstrot +american smooth) - 25 punktów

Misiek Koterski i Janja Lesar (swing) - 21 punktów

Po podsumowaniu głosów jurorów i publiczności z programem pożegnała się Joanna Orleańska i Przemysław Modrzyński.

Za tydzień czekają nas poważne zmiany. Uczestnicy zostaną podzielni na dwie grupy, które będą ze rywalizować ze sobą. Kapitanami drużyn będą dwie najlepsze pary z dzisiejszego odcinka, a są nimi - Ania Wyszkoni i Jan Kliment oraz Agnieszka Sienkiewcz i Stefano Terrazzino.

